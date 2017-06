Unieke blogster (34) verliest strijd tegen kanker

Mao Kobayashi, oud-nieuwsanker in Japan, werd in 2016 als blogster met kanker op de BBC-lijst van belangrijkste vrouwen ter wereld gezet. Donderdag verloor ze de strijd op 34-jarige leeftijd.

Het was een moedige beslissing van Mao Kobayashi vorig jaar, toen ze na jarenlang zwijgen haar strijd tegen kanker uit de doeken deed voor Japanse media. Mao was als nieuwsanker tot 2010 een van de bekendste tv-gezichten in Japan. In 2014 kreeg ze te horen dat ze borstkanker had. Dat zou anderhalf jaar geheim blijven. ‘Uit angst om niet langer als bekwame moeder beschouwd te worden,’ gaf ze vorig jaar toe aan de BBC. Ze gaf zichzelf de schuld van haar ziekte, en de moeilijkheid om ‘normaal’ te leven. ‘Ik schuilde achter mijn pijn,’ aldus Kobayashi vorig jaar.

Pas nadat ze haar verhaal had gedeeld, besloot Kobayashi om een blog te starten. Toen besefte ze op hoeveel steun ze kon rekenen in eigen land. Haar blog, Kokoro, was dan ook baanbrekend in Japan. Het bespreken van persoonlijke problemen, zo schrijft BBC Asia, blijft er een groot taboe. Kobayashi werd in 2016 op de BBC-lijst van de 100 meest inspirerende en invloedrijke vrouwen gezet.

‘Ze deed het om anderen te helpen. Ze vocht hard tegen de kanker om anderen hoop te geven dat als zij het kon, iedereen het zou kunnen,’ schreef haar echtgenoot, de bekende Japanse acteur Ebizo Ichikawa na haar overlijden op zijn persoonlijke blog.

Kobayashi schreef dinsdag haar laatste blogpost. Donderdag zou ze haar laatste woorden geuit hebben. ‘Ik hou van je,’ zei Kobayashi tegen haar familie. ‘Toen heeft ze ons verlaten,’ schreef haar man. ‘Het is de dag waarop ik het meeste gehuild heb in mijn heel leven,’ schreef hij verder.

Kabayashi laat niet alleen haar man achter, maar ook twee jonge kinderen.