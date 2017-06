Zou dat een verdacht bootje zijn?

Vanuit de luidsprekers op het dek van de Louise-Marie wordt in het Arabisch iets omgeroepen. De brug heeft op de radar een bootje gespot. Het is de derde dag op zee, en de eerste keer dat er wat actie gebeurt.

Omdat het niet meteen duidelijk is of het om een vissersboot gaat, vaart het fregat er tot ongeveer een zeemijl afstand naartoe en probeert contact te maken.Via de scheepscommunicatie is dat onmogelijk. Daarom vraagt een Arabisch sprekend bemanningslid via de luidspreker aan de schipper om zich te melden.

Er komt geen antwoord.

Het is 10 uur, de derde dag op zee, en het is de eerste keer dat er eindelijk wat actie gebeurt. Dit is waarvoor de mariniers hebben getraind.

De helikopter is net terug van een eerste routine verkenningsvlucht van bijna twee uur om in het kader van Operatie Sophia inlichtingen te verzamelen over mensensmokkel en wapenhandel voor de Libische kust en vliegt nog snel even rond het bootje. De ‘flight engineer’ maakt foto’s. Die kunnen later nog worden geanalyseerd.

Wanneer de heli terug op het dek is geland, wordt onmiddellijk bijgetankt en het wapen in de helikopter geïnstalleerd. Het is mij niet meteen duidelijk wat er staat te gebeuren, maar volgens een lid van het helikopterteam is het mogelijk dat het boardingteam met rubberboten (RHIB’S) moet uitrukken om het bootje te onderscheppen. Dan is assistentie van de helikopter nodig, mocht het boardingteam worden aangevallen.

Zover komt het niet. Het bootje antwoordt niet, maar de commandocentrale van de Louise-Marie heeft intussen geoordeeld dat het om een vissers- of plezierbootje gaat. Het ruim zag er echt wel te klein uit om migranten of wapens aan boord te smokkelen.

Het fregat gooit het roer om en vaart terug zijn koers om zijn operatie verder te zetten. Persofficier Sonia Van Loo: ‘Het is niet de bedoeling dat we politieagent komen spelen en elk bootje gaan controleren. Wij willen de vissers ook niet storen.’ Op het einde de dag zal de Louise-Marie uiteindelijk 4 bootjes hebben gecontacteerd, zonder verdere problemen.

In de namiddag praat ik in de officierenmess nog wat bij met commandant Guy Schotte en de flight engineer. Zij overlopen nog eens de afspraken voor het heliteam. ‘De heli mag nooit over een bootje vliegen, maar moet er in cirkels omheen vliegen. Als hij dichter wil dan een afgesproken afstand, kan dat niet zonder mijn toestemming.’

Het heliteam bestaat uit vijf man van de luchtmachtbasis van Koksijde. De piloot mag niet langer dan 3 uur per dag vliegen. Orders uit Koksijde. Voor het overige valt het team volledig onder het gezag van commandant Schotte.

De helikopter is een Alouette 3 uit begin de jaren zeventig. De reikwijdte van het toestel is twee uur. De nieuwe NH90 - die meer geschikt is voor fregatten - kan bijna dubbel zo lang vliegen. De Alouette 3 heeft overigens meer beperkingen. Het toestel heeft geen radar. Die zou wel kunnen worden geïnstalleerd, maar zo’n ding weegt honderd kilo. En meer gewicht, betekent nog minder reikwijdte. De helikopter heeft ook geen camera die automatisch beelden kan nemen en doorsturen. ‘De flight engineer heeft verschillende taken: de piloot bijstaan, foto’s nemen en het wapen bemannen indien nodig’, zegt Schotte.

Meerdere taken, bij de marine kennen ze er alles van. Ik vraag het nog wel eens aan de bakker die ook het wapen moet bemannen.