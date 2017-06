Steeds meer zwembaden verbieden bezoekers om foto’s te maken

Een foto nemen van het eerste zwembadbezoek van uw kind? In veel zwembaden mag het niet meer, blijkt uit een rondvraag van Het Nieuwsblad. Reden: de privacy van de zwemmers. ‘Terecht’, zegt expert Paul De Hert (VUB).

U staat aan de rand van het plonsbad bij het gemeentelijke zwembad, waar uw kleuter voor de allereerste keer helemaal kopje-onder durft te gaan. Dus hebt u uw smartphone paraat. Maar de redder laat zijn fluit schallen, en verzoekt u vriendelijk maar kordaat om uw toestel weg te stoppen in de locker.

In Evergem keurt de gemeenteraad morgen alvast een regel goed dat je geen beelden mag maken van mensen zonder hun toestemming. “Een totaalverbod is moeilijk, maar we willen een reglement hebben om op terug te vallen als er ooit iets zou gebeuren”, zegt sportfunctionaris Wim Schuurmans.

Evergem staat niet alleen. Verreweg de meeste Vlaamse zwembaden hebben nu een regel die het verbiedt om foto’s te maken bij het water, of om smartphones mee te nemen aan het zwembad. Het Nieuwsblad vroeg vijftig Vlaamse zwembaden naar hun beleid. In goed drie op de vier baden zijn foto’s verboden. Ongeveer de helft bant ook meteen de smartphone. Omwille van de privacy, klinkt het.

“Ik ben daar heel streng in”, zegt zwembadbeheerder Marc Supeley van het zwembad Hoge Blekker in Koksijde. “Smartphones zijn verboden en als je ermee betrapt wordt, moet je het zwembad verlaten. Als een school een groepsfoto wil nemen, dan moet ze schriftelijk toestemming vragen.”

In de meeste zwembaden zijn ze wel iets soepeler. “Fotograferen is niet toegelaten”, zegt Michaël Schouwaerts, directeur van Sportoase, dat elf zwembaden in ons land uitbaat. “Maar er is enige souplesse. Als iemand een foto wil nemen van zijn kindje dat voor het eerst in het water gaat, dan kunnen ze dat vragen aan de redders en maken we daar geen probleem van.”

Zomaar kindjes fotograferen

In het zwembad van provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke zijn ze nog voor iets anders op hun hoede. De redders kijken er streng toe. “Vaders mogen hun kinderen fotograferen, maar als we merken dat iemand zomaar wat kindjes fotografeert, dan wordt die gegarandeerd aangesproken.”

In de zwemparadijzen van Center Parcs zijn er geen specifieke regels. “Het mag dus”, zegt woordvoerder Jackie van Buuren. De redenering: in een zwemparadijs ben je niet enkel een uurtje om baantjes te trekken. Daar zit je een hele dag, en dan wil je je smartphone niet in een locker achterlaten. Daarbij: bij zo’n dag uit horen leuke foto’s als souvenir.

Volgens professor Paul De Hert, privacy-expert bij de VUB, is het logisch dat zwembaden regels opleggen over het nemen van foto’s. “Een zwembad is een specifieke context. Het is niet de straat, hé. Het is een plek waar je je vertoont in badpak, in je vrije tijd. Dan verwachten mensen privacy.”

ISB, de sectororganisatie van de publieke zwembaden in Vlaanderen, laat weten dat ze zwembaden “adviseren om in hun reglement artikels op te nemen over fotograferen en het gebruik van camera’s”.