Advocaat van ‘El Chapo’ wil klacht indienen tegen Netflix

Een advocaat van Joaquin ‘El Chapo’ Guzman overweegt om een klacht wegens laster in te dienen tegen Netflix en Univision, die een tv-reeks uitzenden over het leven van de beruchte Mexicaanse drugsbaron. Dat melden lokale media donderdag.

Zijn advocaat Jose Refugio Rodriguez stelt dat Guzman in de tv-reeks ‘El Chapo’, die sinds april wordt uitgezonden, afgeschilderd wordt als een ‘harteloze crimineel’.

‘In de reeks doen zich gebeurtenissen voor, die niet overeenstemmen met de realiteit’, zo luidt de redenering. ‘Dat is een zware inbreuk op het vermoeden van onschuld’.

Advocaten niet erkend

De advocaat benadrukt dat hij het voornemen wel nog met zijn 60-jarige cliënt moet bespreken. Hij heeft momenteel geen contact meer met Guzman: het Amerikaanse gerecht weigert namelijk om de Mexicaanse advocaten van de drugsbaron te erkennen.

El Chapo zit momenteel in een gevangenis in New York, in afwachting van zijn proces. Hij werd in januari door Mexico uitgeleverd. De leider van het Sinaloa-kartel moet zich in de VS verantwoorden voor onder meer moord, drugshandel, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.