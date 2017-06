EU beslist in november over nieuwe gaststeden voor agentschappen uit VK

In november wordt duidelijk waar de twee Europese agentschappen die in Groot-Brittannië zijn gevestigd na de Brexit gehuisvest zullen worden. De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie zijn het donderdagavond op een top in Brussel eens geraakt over de procedure voor de toewijzing.

Door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie moeten de Europese Bankenautoriteit (EBA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) opnieuw naar het vasteland gehaald worden. Tal van lidstaten tonen interesse, maar de Europese leiders willen koste wat het kost vermijden dat onderling getouwtrek de Europese eenheid ondermijnt.

Volgens de procedure moeten geïnteresseerde lidstaten tegen eind juli hun kandidatuur indienen. Tegen eind september zal de Commissie de kandidaturen beoordelen op een aantal criteria. In oktober volgt een politieke discussie en in november zullen de lidstaten via een geheime stemming de nieuwe gaststeden aanduiden.

30.000 hotelnachten

België heeft zijn oog laten vallen op het Geneesmiddelenbureau. Ons land voorziet plaats in Brussel, Diegem en Louvain-la-Neuve. Bij het EMA werkt een duizendtal mensen. Bovendien moeten kandidaat-gaststeden elk jaar 30.000 hotelnachten kunnen aanbieden aan bezoekers van het bureau. Er moet ook rekening worden gehouden met de ongeveer 650 schoolgaande kinderen van EMA-personeelsleden.