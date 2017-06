May stelt Europese burgers ‘fair deal’ voor na Brexit

De Britse premier Theresa May heeft een reeks voorstellen gedaan om de Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen te beschermen na de Brexit. Een ‘eerlijke afspraak’, noemt ze het zelf. De Europese leiders zijn echter niet gerustgesteld.

Theresa May mocht gisteravond nog eens aanschuiven op het ­diner van de regeringsleiders. Niet om mee te discussiëren, maar om een boodschap af te leveren over de rechten van de 3,2 miljoen EU-burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken, en de ruim 1 miljoen Britten die in de EU wonen.

May benadrukte dat EU-burgers die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden niet weggestuurd zullen worden na de Brexit. Families zullen niet uit elkaar gerukt worden, aldus May, die van deze vraagstukken een prioriteit wil maken.

Ze stelde vijf principes voor – maandag volgen meer details – die in haar ogen een ‘eerlijke en ernstige deal’ moeten garanderen. Die principes maken deel uit van een nieuwe, zachtere strategie die May hanteert in de Brexit-onderhandelingen.

Concreet betekent de afspraak volgens Reuters dat alle Europese burgers die zich wettelijk vijf jaar in het VK bevinden, een aangepaste status kunnen verkrijgen waarmee ze bepaalde rechten genieten die een Britse burger ook geniet. Daaronder vallen ziekteverzekering, onderwijs, pensioen, en nog andere voordelen.

De Europeanen die nog geen vijf jaar in het land verblijven, zullen de termijn van vijf jaar mogen uitzitten, zodat ook zij zich kunnen aanmelden voor een verandering van status. De overheid zal daarvoor een ‘genadeperiode’ van twee jaar toelaten zodat niemand ‘van de afgrond geduwd kan worden’, aldus May.

May benadrukt ook dat zowel de Europese leiders als het Verenigd Koninkrijk zelf zo snel mogelijk tot een akkoord moeten komen over de status van de Europeanen in het VK, zodat er voor iedereen snel duidelijkheid komt.

Wat zegt de EU daarvan?

De vraag is echter of de EU daar tevreden mee is. Zij wil dat de EU-burgers in het VK al hun Europese rechten levenslang behouden. Eventuele conflicten moeten uiteindelijk beslecht worden voor het Europees Hof van Justitie. May blijft spreken over Britse rechtbanken. ‘Deze ballon zal niet opgaan’, reageerde een Europees diplomaat.



Daarmee zijn de rechtenproblemen nog niet van de baan en dreigen ze de echte Brexit-onderhandelingen te hypothekeren. En er is nu al te weinig tijd om die tijdig af te ronden. Eind maart 2019 is het VK geen lid meer van de EU.