‘Verbied IS-propaganda, net zoals pedoporno’

Na de mislukte aanslag in Brussel-Centraal pleit procureur Frédéric Van Leeuw ervoor om het bezoeken van jihadistische sites strafbaar te maken.

‘In ons land is het vandaag verboden om sites te bezoeken met beelden van kindermisbruik’, zegt Frédéric Van Leeuw. Hij heeft als federaal procureur de leiding over terrorismeonderzoeken. ‘Het is niet altijd eenvoudig om de personen te traceren die dat soort sites bezoeken, maar zo’n gedrag is wel strafbaar.’

Van Leeuw vraagt zich af waarom we ook het raadplegen van jihadistische sites met gewelddadige beelden of instructies niet verbieden. ‘In dossiers blijkt vaak dat een verdachte bijvoorbeeld een video van een onthoofding op zijn gsm heeft. Waarom heeft iemand zulke gruwelijke beelden opgeslagen? Of waarom zoekt een persoon een video op waarin wordt uitgelegd hoe je een bom maakt? Is daar een goede reden voor?’

De federale procureur benadrukt dat het bezit van IS-propaganda strafbaar stellen zeker niet het enige antwoord is op terreur zoals die zich dinsdag in het station van Brussel-Centraal afspeelde. Het lijkt er sterk op dat de dader, Oussama Z., geen deel uitmaakte van een netwerk en. de terrorist een moeilijk te traceren profiel had: hij stond op geen enkele terreurlijst.

Zelfstudie

Van Leeuw: ‘Het is onmogelijk om iedereen en alles constant op te volgen. We moeten helaas aanvaarden dat we nooit alle risico’s zullen beheersen. Vergelijk het met het verkeer: het is een illusie om te denken dat al onze inspanningen voor een veiliger verkeer alle ongevallen uitsluiten.’

‘Op het vlak van terreurbestrijding bestaat er wel nog wat marge om onze opsporingsmogelijkheden te versterken. Zonder de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, zou het mogelijk moeten zijn om bezit, of minstens het bewust opzoeken, van jihad-propaganda te verbieden, zeker als die bepaalde instructies bevat.’

Eind maart keurde de Europese Unie een nieuwe richtlijn goed voor de bestrijding van terrorisme, die onder meer oproept om terroristische zelfstudie te criminaliseren. Veel landen wachtten op die richtlijn om hun wetgeving bij te stellen.