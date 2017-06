Michel bepleit politieke dialoog op hoog niveau met Rusland

Premier Charles Michel heeft donderdag op de Europese top in Brussel een lans gebroken voor een ‘politieke dialoog op hoog niveau’ met Rusland. ‘Het zou voor Europa een strategische vergissing zijn om te blijven steken in een logica van ego’s.’

De Europese relaties met Rusland zijn bijzonder gespannen sinds de annexering van de Krim in 2014 en het daaropvolgende conflict in Oekraïne. Zo schrapten de Europeanen hun periodieke topbijeenkomsten met de Russen en voerden ze zware economische sancties in. Aan die sancties wil Michel niet raken. ‘We zijn solidair in de strategie van sancties en de uitvoering van de Minsk-akkoorden blijft bijzonder belangrijk en fundamenteel voor België’, zo verzekerde hij.

Maar dat moet Europa volgens Michel niet verhinderen om toenadering te zoeken en te proberen een meer ‘intense’ en ‘gestructureerde’ dialoog met president Vladimir Poetin te ontwikkelen. De status quo zint de premier immers niet. ‘Wanneer de voorbije jaren een probleem met Moskou opdook, was het Merkel die de telefoon nam en met Poetin belde. Ik heb immens respect voor haar leiderschap, maar die aanpak is niet voldoende bevredigend gebleken.’

Over het gewenste format voor een Rusland-dialoog wou Michel niets kwijt. Wel stelde hij dat er een bredere waaier aan thema’s aan bod zou moeten komen. Oekraïne uiteraard, maar ook Russische propaganda in Europa en de rol die het land speelt in Syrië, én in toenemende mate in Libië, waar Moskou generaal Khalifa Haftar steunt. Europa heeft immers alle belang bij de stabilisering van Libië. De chaotische situatie maakt van het land aan de zuidgrens van Europa immers een gedroomd toevluchtsoord voor extremisten, terroristen en mensensmokkelaars.

Een garantie op succes is zo’n diplomatieke demarche niet, erkende de premier, ‘maar we moeten het tenminste proberen’. ‘Het zou voor Europa een strategische vergissing zijn om te blijven steken in een logica van ego’s, waarbij men zegt dat de andere de eerste stap moet zetten’, meent de eerste minister. Dat er vooral in het oosten van Europa veel argwaan over de Russische intenties blijft bestaan, begrijpt de premier. ‘We moeten deze landen geruststellen dat we solidair zijn voor hun stabiliteit en veiligheid.’