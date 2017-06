Nicklas Pedersen keert terug naar KV Mechelen

KV Mechelen heeft donderdag de terugkeer van Nicklas Pedersen aangekondigd. De Deense centrumspits komt transfervrij over van KV Oostende en tekende Achter De Kazerne een overeenkomst voor twee seizoenen.

De 29-jarige Pedersen streek in 2012 neer in Mechelen, waar hij zich met enkele knappe doelpunten in de kijker speelde en een transfer naar AA Gent versierde. Hoewel de talentrijke, maar blessuregevoelige spits een goed eerste seizoen doormaakte bij de Buffalo’s, kwam hij de jaren daarop niet in de plannen van Hein Vanhaezebrouck voor. KV Oostende plukte de dertienvoudige Deense international vorig jaar weg, maar ook aan de kust kwam hij amper aan spelen toe. Bij KV Mechelen moet hij de naar Eupen vertrokken Nicolas Verdier vervangen.

“Ik ben zeer tevreden opnieuw bij KV Mechelen aan de slag te gaan. Deze club heeft altijd een plaats gehad in mijn hart. Gezien de fantastische momenten die ik hier in het verleden samen met de supporters en iedereen binnen de club heb beleefd, was mijn keuze dan ook snel gemaakt. Ik kijk ernaar uit met de hele ploeg sportief een goed resultaat neer te zetten volgend seizoen”, reageerde Pedersen.