Wegdek op enkele plaatsen rond Leuven beschadigd door hitte

Op enkele plaatsen in het arrondissement Leuven is het wegdek beschadigd geraakt als gevolg van de aanhoudende hitte.

Het gebeurde op de E314 in Aarschot in de richting van Lummen, maar ook op de N10 in Kaggevinne kwam het wegdek omhoog zodat de weg moest worden afgesloten. Op de gewestwegen Leuven-Diest en Leuven-Brussel raakte het wegdek eveneens beschadigd, maar hier moet het verkeer niet worden omgeleid.

Wat de Diestersesteenweg N10 in Kaggevinne betreft, kan de woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Anton De Coster, nog niet zeggen hoelang deze weg afgesloten zal blijven. ‘Onze mensen zijn ter plaatse geweest en maken nu met een aannemer de nodige afspraken over werkzaamheden’, aldus De Coster.

Wat de twee locaties op de N2 betreft, hoopt hij dat deze werken zullen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met alternerend rijden. Dan moet de weg dus niet volledig worden afgesloten.

De werken die het AWV momenteel laat uitvoeren op de E314 in Aarschot, waar het asfalt woensdag omhoog kwam, zijn volgens De Coster op schema. Dit betekent dat ze zullen kunnen worden beëindigd in de nacht van zondag op maandag. Het verkeer in de richting van Limburg moet er momenteel over één rijstrook - het betreft de zogenaamde ‘pechhaven’ naast de pechstrook. Vanaf vrijdagochtend zal het verkeer over de pechstrook kunnen. Tot zondagnacht wordt er aanzienlijke verkeershinder verwacht.