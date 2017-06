Nieuwe Trumpcare voorgesteld: ‘Wolf in schapenvacht’

Fractieleider in de Senaat Mitch McConell van de regerende Republikeinen heeft donderdag het wekenlang angstvallig geheim gehouden nieuwe wetsontwerp voor hervorming van de gezondheidszorg in de VS gepresenteerd. Meteen kan weer een rondje bekvechten beginnen.

De meeste Republikeinen zagen Obamacare als het werk van ‘een socialist’ (in de VS een scheldwoord), maar vonden het alternatief, Trumpcare, nog steeds te sociaalvoelend. Trump zelf vindt dat de nieuwe wettekst ‘meer hart’ toont.

De Republikeinen hopen dat nog voor het zomerreces over het nieuwe ontwerp wordt gestemd. De eerste horde is de senaat, waar de partij van president Donald Trump een krappe meerderheid heeft. Kan het daar op goedkeuring rekenen, dan moet het Huis van Afgevaardigden beslissen of het wijzigingen aan het ontwerp moet aanbrengen.

Volgens fractieleider van de Democraten in de senaat Charles Schumer lijkt de nieuwe tekst veel op een ‘wolf in schapenvacht’. Zo wordt voorgesteld de ziekteverzekeringsplicht van Obamacare af te schaffen, net als de verplichting voor werkgevers om hun werknemers een ziekteverzekering aan te bieden. Andere Democraten zoeken nog driftig naar de (hooguit) zeven verschillen tussen het vorige en het huidige wetsontwerp.

Met dank aan de ‘deplorables’

Met het afschaffen van Obamacare, beschouwd als de ‘grootste verwezenlijking van president Obama’, wil Trump één van zijn grootste verkiezingsbeloftes inlossen. Anderzijds heeft Trump zijn verkiezing goeddeels te danken aan de ‘deplorables’, de blanke kleine mannen voor wie Obamacare juist nuttig was.

Weken geleden reeds keurde het Huis van Afgevaardigden, gedomineerd door Trumps Grand Old Party (GOP), een eigen ontwerp goed, dat echter geen kans maakt in de senaat.

Waar het de Republikeinen daadwerkelijk om te doen is, de symboliek van het ongedaan maken van de hoofd verwezenlijking van de door hen verfoeide Obama, is ervoor zorgen dat de hoge lonen niet mee moeten opdraaien voor het financieren van steun aan groepen die niet hoog worden ingeschaald door de GOP: drugsverslaafden, mensen met een medische voorgeschiedenis, sociaal zwakkeren en arme gepensioneerden.