Lampaert snelt overtuigend naar eerste Belgische titel tijdrijden, Campenaerts maakt slipper

Yves Lampaert is de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden. De renner van Quick Step Floors streed in Chimay een spannende strijd met uittredende kampioen Victor Campenaerts en was uiteindelijk 17 seconden sneller aan de meet. Campenaerts maakte een slipper op het parcours, maar beet vooral de tanden stuk op Yves Lampaert. Ben Hermans finishte als derde, Wout van Aert viel naast het podium met een tijd van 48’14”. Het is de eerste Belgische titel tijdrijden voor Lampaert, die de voorbije twee jaar telkens zilver won.

De temperatuurmeter op het parcours in Chimay klom donderdag op tot zo’n 33 graden. Het was Gaetan Bille die met 49:10 een eerste richttijd neerzette. Tot Dries Devenyns binnen bolde in een tijd van 48:13. Tim Wellens benaderde met 48:37 de tijd van Devenyns, maar Ben Hermans finishte na 47:14 en deed zo bijna een minuut van de besttijd af.

De zware kanonnen - zoals Yves Lampaert, Thomas De Gendt, Wout van Aert en uittredend kampioen Victor Campenaerts - moesten dan nog binnen komen. Op één ronde van het einde was Yves Lampaert virtueel Belgisch kampioen met 31:03. Als tweede volgde Victor Campenaerts (31:13) en als derde posteerde Ben Hermans zich (31:22).

Slipper Campenaerts

Thomas De Gendt finishte uiteindelijk in een tijd van 48:00, en zou vierde worden in de eindstand. Niet lang daarna kwam Yves Lampaert in 46:43 over de eindmeet. Enkel Victor Campaenaerts kon de West-Vlaming dan nog bedreigen, maar slaagde daar niet in.

De uittredende Belgisch kampioen maakte halverwege de tweede ronde een slipper in een bocht. Hij verloor zijn evenwicht en hield er een bebloede elleboog aan over, maar kon snel daarna weer verder. Campenaerts beëindigde zijn tijdrit na 47:00, beet de tanden stuk op de ijzersterke Yves Lampaert en moest zo 17 seconden toegeven op de nieuwbakken Belgische kampioen.

Foto: Photo News

Uitslag:

1. Yves Lampaert

2. Victor Campenaerts +17”

3. Ben Hermans +31”

4. Thomas De Gendt +1’17”

5. Dries Devenyns +1’30”

6. Wout van Aert 1’31”

7. Tim Wellens + 1’54”

8. Julien Vermote +2’05”

9. Maxime Monfort +2’08”

10. Gaetan Bille +2’27”

Erelijst van het Belgisch kampioenschap tijdrijden:

1997: Marc Streel

1999: Marc Streel

2000: Rik Verbrugghe

2001: Leif Hoste

2002: Marc Wauters

2003: Marc Wauters

2004: Bert Roesems

2005: Marc Wauters

2006: Leif Hoste

2007: Leif Hoste

2008: Stijn Devolder

2009: Maxime Monfort

2010: Stijn Devolder

2011: Philippe Gilbert

2012: Kristof Vandewalle

2013: Kristof Vandewalle

2014: Kristof Vandewalle

2015: Jurgen Van den Broeck

2016: Victor Campenaerts

2017: Yves Lampaert