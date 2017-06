‘IS-leider zo goed als zeker dood’

Opnieuw zegt Rusland dat IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi zo goed als zeker dood is. Bevestiging is er nog altijd niet.

Volgens het Russische ministerie van Defensie is de kalief van IS hoogstwaarschijnlijk omgekomen toen de Russen eind mei een bombardement uitvoerden nabij de Syrische stad Raqqa.

De Russische viceminister van Defensie Oleg Syromolotov zegt aan Sputnik dat ‘de informatie via verschillende kanalen nu bevestigd is’.

Vorige weekliet het Russische ministerie van Defensie weten dat Abu Bakr al-Baghdadi samen met tot driehonder IS-strijders mogelijk was omgekomen, maar velen twijfelden. Zowel de VS, de Iraakse inlichtingendiensten, de Koerden als Europa reageerden sceptisch.

Lokale activisten rapporteerden rond die tijd geen massaal bombardement met driehonderd doden. De Iraakse inlichtingendiensten denken ook niet dat Al-Baghdadi rond die tijd in Raqqa was, waar Koerdische en Syrisch-Arabische strijders én Amerikaanse special forces al voor de poorten stonden.

Het is niet de eerste keer dat Al-Baghdadi dood of bijna dood verklaard wordt. In maart 2015 en in juni 2016 werd bijvoorbeeld gemeld dat hij zwaargewond was bij bombardementen door de Amerikaanse coalitie.