250 miljoen mensen gebruiken illegale drugs

Wereldwijd grijpt om en bij een kwart miljard mensen naar illegale drugs. Dat staat in het jaarlijks werelddrugsrapport dat de VN donderdag in Wenen heeft voorgesteld. Zowat 29,5 miljoen van hen hebben ernstige ziektes zoals Hepatitis C en TBC of zijn met hiv besmet. Maar één op zes zieken krijgt de aangewezen behandeling.

Volgens het rapport sterven elk jaar zowat 190.000 mensen vroegtijdig tals gevolg van hun drugsverslaving. In de VS overleden in 2015 zowat 33.000 mensen aan opiumproducten.

Deskundigen denken dat de zwarte markt voor drugs in Europa alleen al twintig tot dertig miljard euro waard is.

Daarbij neemt de illegale handel in opium en cocaïne duidelijk toe. Na een lange terugloop is in Zuid-Amerika de teelt van de cocaplant tussen 2013 en 2015 met dertig procent toegenomen. Dit is vooral terug te voeren tot de ontwikkelingen in Columbia, met rebellengroeperingen en smokkelbendes, met als gevolg dat de cocaïne-consumptie in de twee belangrijkste afzetmarkten Noord-Amerika en Europa lijkt toe te nemen. In 2015 is de hoeveelheid aan in beslag genomen cocaïne in Aziatische landen met veertig procent gestegen. Cijfers voor vorig jaar zijn er niet.

Wereldwijd is in 2016 de productie van opium dat de basis is van heroïne met dertig procent toegenomen. Oorzaak is vooral een betere oogst van de papaverplant in Afghanistan. De taliban beheersen die sector. Jaarlijks verdienen die tussen 150 en 200 miljoen dollar door taksen te heffen bij telers en smokkelaars. Volgens de VN verkrijgen de extremisten daarbij tot de helft van hun inkomsten.

Kenia, Tanzania, Mozambique, Zambia, Nigeria en Ivoorkust kenden toenemende aantallen druggebruikers omdat die landen een deel vormen van de zogenoemde zuidelijke smokkelroute tussen Afghanistan en Europa.

In Europa zijn Nederland en Albanië de grootste producenten van cannabis.

Naar schatting 193 miljoen mensen consumeren cannabis, meer dan de 37 miljoen nemen amfetamines, 35 miljoen opiaten, 22 miljoen xtc en 17 miljoen cocaïne.