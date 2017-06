De Britse prins Harry zegt in een interview dat niemand in de koninklijke familie koning of koningin wil zijn. ‘We zullen ons plicht doen als de tijd daar is’, voegt hij daaraan toe.

In het interview met Newsweek sprak de prins zich verrassend openlijk uit over wat het inhoudt om deel uit te maken van de Britse koninklijke familie en zijn visie over het koningschap.

‘We doen die niet voor onszelf maar voor het algemeen belang. Is er iemand van de koninklijke familie die koning of koningin wil zijn? Ik denk het niet’, zegt hij.

De Britse koningin Elizabeth (91) zit al sinds 1952 op de troon. De familie wil haar werk voortzetten, zegt Harry. ‘De monarchie is een kracht voor het goede. (...) De monarchie en de wereld hebben zulke instituten nodig.’

Harry, die zich inzet voor mentale gezondheidszorg, vertelt ook over de impact die de dood van zijn moeder Diana had toen hij twaalf jaar was. Dat hij bij haar begrafenis achter de kist moest aanlopen langs massa’s mensen heeft hem blijvend getekend.

‘Mijn moeder was juist overleden, en ik moest lang achter haar kist wandelen, omring door duizenden mensen die me bekeken, met nog eens miljoenen op de televisie’, zegt hij. ‘Dat zou aan geen enkel kind gevraagd mogen worden. Ik denk niet dat het vandaag nog zou gebeuren.’

In het interview vertelt hij nog dat hij een normaal leven wil leiden. Zo benadrukte de prins dat hij zelf zijn boodschappen doet en dat iedereen enorm zou opkijken als ze zouden weten hoe alledaags zijn leven en dat van prins William wel niet is. Ten slotte rondde hij het interview als volgt af: 'Als ik later ooit het geluk heb om zelf kinderen op de wereld te zetten, dan zal ik er alles aan doen om hen een normaal leven te kunnen geven.'