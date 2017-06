Vergeet de fidget spinner, hier is tandenstokerkruisboog

Minikruisbogen die tandenstokers kunnen afschieten, zijn een nieuwe speelgoedrage in China. Maar het kleinood maakt ouders ongerust.

De krant Shanghai Daily schrijft dat het speelgoedje als zoete broodjes wordt verkocht en zich snel over het land verspreidt.

Oorspronkelijk is de kleine kruisboog bedoeld voor tandenstokers. Maar vervang ze door nagels of naalden en ze worden veel gevaarlijker.

‘Het ongewone speelgoedje is dan wel erg klein, het is krachtig genoeg om een ballon te doorprikken of karton’, klinkt het. ‘Wanneer de tandenstoker vervangen wordt met een metalen naald, dan wordt het nog gevaarlijker.’

Bezorgde ouders hebben al een verbod gevraagd op de verkoop ervan. ‘Het is een kwestie van tijd voor er ongelukken gebeuren’, schrijft iemand op Weibo.