Sprookje blijft duren: Belgian Cats stoten door naar halve finales op EK en plaatsen zich voor WK

Het sprookje van de Belgian Cats op het EK basketbal voor vrouwen blijft nog even duren: de Belgische vrouwen wonnen in Praag hun kwartfinale tegen Italië met 79-66 en plaatsten zich zo voor de halve finales. En - voor het eerst in de geschiedenis - zijn ze meteen ook rechtstreeks geplaatst voor het WK van volgend jaar in Spanje. Een historisch moment.

Na drie overwinningen in de groepsfase van het EK basketbal begonnen de Belgian Cats ook vol vertrouwen aan de kwartfinale tegen Italië.

Vliegende start

Kim Mestdagh opende al na twaalf seconden de score met een driepunter. Naast Kim Mestdagh was ook Emma Meesseman in bloedvorm in het eerste kwart, zij maakte in het eerste kwart maar liefst 10 punten. De Belgian Cats finishten het eerste kwart met een mooie 27-13 voorsprong. Kat in ‘t bakkie, zou je denken, maar de Italiaanse vrouwen lieten zich niet vrijwillig naar de slachtbank leiden en begonnen ijzersterk aan het tweede kwart. De veertien punten voorsprong verdwenen als sneeuw voor de zon, na 3 minuten spelen naderde Italië zo tot 27-23. Daarna trokken de Belgian Cats wel het laken naar zich toe, onder leiding van een ijzersterke Kim Mestdagh (16 punten, 6 rebounds en 5 assists) gingen de Cats met een geruststellende 46-33 voorsprong de rust in.

Italiaanse comeback...

In het derde kwart liep het echter helemaal verkeerd voor de Belgian Cats. Ze scoorden slechts 11 punten en moesten lijdzaam toezien hoe Italië punt na punt dichterbij kwam. De Italiaanse vrouwen wonnen overtuigend het derde kwart met 11-22, de Belgian Cats kwamen er bijna niet aan te pas. Daardoor was de tussenstand een kwartier voor het einde plots 57-55…

De Belgen herpakten zich echter in het laatste kwart: Meesseman, Delaere en de ervaren Wauters maakten enkele belangrijke punten en diepten de voorsprong weer uit: 63-55. Daarna hielden beide ploegen elkaar in evenwicht (70-62) en Zandalasini hield de Italiaanse droom nog wel levend maar de Cats toonden zich mentaal erg sterk met onder meer een trefzekere Meesseman, die met een bijkomende vrije worp voor meer dan een tienpuntenkloof zorgde: 75-64. De Cats maakten het vervolgens af. Terwijl de meisjes op de bank het feest al inzetten, maakte Meesseman in het slot nog twee vrijworpen: 79-66.

De cijfers van de sterkhouders waren veelzeggend: Emma Meesseman (27 punten, 11 rebounds, 5 assists) natuurlijk, maar ook Kim Mestdagh (19 punten, 1 rebound, 8 assists) en Ann Wauters (18 punten, 5 rebounds, 3 assists).

Spanje of Letland

In de halve finales wacht zaterdag de winnaar van het duel tussen Spanje en Letland, dat donderdag om 18u doorgaat. De Belgen versloegen de Letten al met 58-62 in hun laatste wedstrijd in groep D. De finale wordt zondag afgewerkt.

Door zich voor de halve finales te plaatsen mogen de Cats in september 2018 naar het WK in Spanje. Nog nooit mocht een Belgische basketbalploeg (mannen of vrouwen) naar een WK.

