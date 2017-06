Werkstraf voor examendiefstal

Twee leerlingen van de Gentse school BenedictusPoort die in mei op heterdaad betrapt werden tijdens een inbraak in hun school, moeten werkstraffen van 90 en 80 uur uitvoeren. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De leerlingen hadden sleutels gestolen en namen verschillende keren foto’s van toetsen met hun smartphone. Vorige week nog werden drie andere leerlingen gevat na een inbraak, ook om examens te fotograferen.

De twee, een 18-jarige Gentenaar en een 19-jarige uit Laarne, werden op 10 mei rond 22.45 uur op heterdaad betrapt bij een inbraak in de school in de Gentse deelgemeente Ledeberg. De politie kon de twee betrappen na een tip van een getuige over twee personen die zich verdacht gedroegen aan de ingang.

Op één verdachte werd 144 euro aangetroffen, gestolen uit de lockers van de leerkrachten. De twee leerlingen bleken ook in het bezit van de sleutels van de school.

Het duo werd in snelrecht gebracht voor de correctionele rechtbank, die donderdag uitspraak deed. ‘De beklaagden hebben zich schuldig gemaakt aan laakbare feiten’, zei rechtbankvoorzitter Caroline Blomme. ‘Ze hebben op een niet nader gekend tijdstip in het voorjaar van 2017 sleutels van de school gestolen en verschaften zich sindsdien op onregelmatige tijdstippen toegang tot de school om met hun smartphone foto’s van toetsen te nemen. Dergelijke handelingen getuigen van een valse en asociale ingesteldheid, zowel ten aanzien van hun leraren en ouders, als van hun medeleerlingen die wel op een correcte wijze studeren voor het afleggen van een goede toets.’