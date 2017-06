Artuur Peters plaatst zich overtuigend voor medaillestrijd op K1 1.000 meter op EK kajak U23

Artuur Peters heeft zich donderdag op het EK kajak voor beloften (U23) in het Servische Belgrado vlot gekwalificeerd voor de A-finale van de K1 1.000 meter.

De wereldkampioen bij de U23 won zijn voorwedstrijd met een comfortabele voorsprong op de Britse nummer 2 Thomas Lusty. Met 3:31.492 tekende Peeters bovendien voor de snelste chrono van de 23 deelnemers aan de voorrondes.

De A-finale wordt zaterdagochtend afgewerkt.

Donderdagnamiddag komt Artuur Peters opnieuw het water op voor de voorwedstrijden van de K1 500 meter, dat in tegenstelling de K1 1.000 meter geen olympisch nummer is. Op de Spelen van 2016 in Rio eindigde Peeters als elfde (derde in B-finale).

- uitslag -

. Tweede voorwedstrijd

++ 1. Artuur Peters (BEL) 3:31.492

2. Thomas Lusty (GBr) 3:32.084

3. Jakub Zavrel (Tsj) 3:36.116

4. Mate Gyorgyjakab (Hon) 3:37.380

5. Aidis Vilde (Let) 3:37.524

6. Ilya Podpolnyy (Isr) 3:45.712

7. Bruno Moreira (Por) 3:50.264

8. Ioannis Odysseos (Cyp) 4:02.836

- Artuur Peters (Neerpeltse WC) plaatst zich rechtstreeks voor de A-finale.