Naar puppy’s kijken kan je relatie verbeteren

Wie een foto van zijn partner te zien krijgt in een rij konijnen en puppy’s, krijgt een positiever gevoel over hem of haar. Dat blijkt uit een experiment met 144 getrouwde koppels.

De liefde wil al eens bekoelen in een huwelijk. In een zoektocht naar manieren om opnieuw de vonk in een relatie te krijgen, gingen wetenschappers van Florida State University op zoek naar een weinig ingrijpende methode. Lees: een methode die geen gedragsverandering vereist. Hun studie staat in het vakblad Psychological Science.

In een experiment werden 144 getrouwde koppels in twee groepen verdeeld. Nog voor ze iets te zien kregen, werd nagegaan hoe tevreden de koppels waren over hun relatie en hoe ze over hun partner denken. In de zes weken die daarop volgden, moesten ze om de drie dagen naar een korte reeks foto’s kijken. In de ene groep verscheen een foto van de partner tussen ‘positieve’ beelden, zoals foto’s van puppy’s, konijnen en zonsondergangen, maar ook woorden als ‘wonderful’ en ‘fabulous’. In de andere groep stond de partner tussen neutrale beelden, zoals bijvoorbeeld de foto van een knoop.

Tijdens en na het wekenlange experiment werd opnieuw nagegaan hoe de koppels tegenover hun relatie en partner staan. U raadt het al: de deelnemers die de schattige diertjes en mooie woorden zagen, reageerden positiever op hun partner dan de anderen. Ze werden naargelang het experiment vorderde tevredener over hun huwelijk. Een beetje het principe van de hond van Pavlov, die het water in de mond kreeg bij het horen van een bel, nadat hij eerst getraind was om eten te associëren met een bel.

Voor soldaten

Wat moeten we hier nu mee? Nu blijkt dat een dergelijk eenvoudige interventie werkt, zou het uitlokken van een automatische positieve associatie deel kunnen uitmaken van relatietherapie - niet in de plaats van, maar bovenop gedragsverandering, aldus de onderzoekers.

De methode zou ook kunnen dienen voor mensen in een langeafstandsrelatie. De studie was dan ook gesponsord door het Amerikaanse departement van Defensie, met de bedoeling ondersteuning te bieden aan militairen en hun partners. De onderzoekers zijn van plan om hun werk in een bruikbare toepassing te gieten.