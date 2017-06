Lutgen spreekt met Ecolo over alternatieve coalitie

CdH-voorzitter Benoît Lutgen en zijn tegenhangers bij de Franstalige groenen van Ecolo, Zakia Khattabi en Patrick Dupriez, ontmoeten elkaar donderdagochtend om 10 uur in de gebouwen van het Waalse parlement in Namen (Square Arthur Masson 6). Dat bevestigt het cdH. De ontmoeting stond al gepland, maar het was nog onduidelijk waar die precies zou plaatsvinden.

Benoît Lutgen trok begin deze week de stekker uit de Brusselse, Waalse en Franse gemeenschapsregering. De Franstalige christendemocraten willen niet meer samenwerken met de door schandalen geplaagde PS, en moeten nu op zoek naar alternatieve coalities voor de drie regionale regeringen.

Brussel

In Brussel liggen de kaarten anders. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) ziet in de hoofdstad een ‘convergentie’ ontstaan tussen zijn partij, DéFI en Ecolo, zegt hij donderdag in de krant Le Soir. Het cdH komt er in een nieuwe Brusselse regering dan niet meer aan te pas.

Maar Défi is minder uitgesproken over het wisselen van cdH en Ecolo in de Brusselse regering. Dat bleek uit de reactie van voorzitter Olivier Maingain op de uitspraken van Vervoort. ‘Ik weet niet waar hij naar verwijst. We kunnen niet praten over convergenties zonder dat er eerst een diepgaande hervorming van het bestuur is gebeurd en de verantwoordelijken voor de schandalen aan de kant zijn geschoven - en die zitten in elk van de drie traditionele partijen’, klonk het donderdagochtend op Bel-Rtl.

In de krant SudPresse herhaalt Maingain bovendien dat hij ‘alle formules wil overwegen’, ook een meerderheid zonder de PS.