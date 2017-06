Laatste dag met loden zon

Ook vandaag krijgen we in heel het land tropische temperaturen. Maar er is wat verlichting op komst.

Het wordt donderdag opnieuw erg warm, maar een westelijke tot zuidwestelijke wind voert in de namiddag geleidelijk minder hete lucht aan. Er is kans op enkele lokale onweersbuien. De maxima schommelen tussen 27 graden aan de kust en 34 graden in het binnenland, zo verwacht het KMI.

Donderdagavond is het deels bewolkt, met lokaal nog enkele buien en mogelijk met onweer in het oosten van België. Later wordt het overal droog. De minima liggen tussen 13 en 18 graden.

Vrijdag blijft het nagenoeg droog met zwaarbewolkte perioden en opklaringen. De maxima liggen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in de Kempen. De wind is matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten tot westen.

In het weekend is het vaak half- tot zwaarbewolkt en is er ook een plaatselijke bui mogelijk. De maxima liggen rond 22 graden. Maandag is het droog met in de namiddag en avond veel hoge bewolking. De temperaturen halen dan waarden tot 28 of 29 graden. Vanaf volgende week dinsdag wordt het geleidelijk aan minder warm.