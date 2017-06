Iraaks leger: ‘IS blaast moskee op waar het ooit kalifaat uitriep’

Terreurorganisatie IS heeft in Mosul de eeuwenoude al-Nuri-moskee opgeblazen. Dat meldt het persagentschap Reuters op gezag van het Iraakse leger. Volgens IS waren het dan weer Amerikaanse vliegtuigen die het gebouw verwoest hebben. De moskee heeft een belangrijke symbolische waarde voor de terreurgroep, die er in 2014 het kalifaat uitriep.

De al-Nuri-moskee is één van de bekendste gebouwen in de Iraakse stad Mosul. Het was de Iraakse leider Nur al-Din Mahmoud Zangi die in 1172 de opdracht gaf om de moskee te bouwen. De man riep zijn medestrijders toen al op om een oorlog te voeren tegen de christelijke kruisvaarders, een strijdkreet die ook nu doorklinkt bij IS. Net daarom heeft de moskee een belangrijke symbolische waarde voor de terreurgroep. Toen de strijders in 2014 Mosul in handen kregen, riep hun grote leider Abu Bakr al-Baghdadi uitgerekend in de al-Nuri-moskee het kalifaat uit.

Net om die reden acht IS-expert Pieter Van Ostaeyen de kans klein dat de terreurgroep de moskee zelf zou hebben opgeblazen. ‘Abu Bakr al-Baghdadi heeft er ooit het kalifaat uitgeroepen, waarom zou de terreurgroep dan een plaats met zoveel symboliek opblazen’, vraagt hij zich af. ‘Ik denk eerder dat de moskee verwoest is door geallieerde strijdkrachten.’

Fact is, the 12th-century Nouri mosque, where Abu Bakr al-Baghdadi gave his 2014 public sermon, is destroyed pic.twitter.com/Z9sUhQwtc3 — Pieter Nanninga (@pieternanninga) June 21, 2017

Eerder vandaag vertelde een opperbevelhebber van de Iraakse troepen aan de BBC dat ze zich op amper 15 meter van de moskee bevonden, in hun strijd om IS uit Mosul te drijven. Volgens de Verenigde Naties gijzelt de terreurgroep momenteel tot 100.000 mensen in Mosul.