De Wever: ‘Antwerpen houdt 557 mensen in de gaten in strijd tegen terreur’

De stad Antwerpen volgt in totaal 557 mensen in de strijd tegen radicalisering en terreur. Dat vertelde burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdagavond in ‘Van Gils & Gasten’.

‘Toen vier jaar geleden iedereen nog aan het lachen was met salafisme, zijn wij al begonnen met opvolging en preventie van jongeren die vatbaar waren voor radicalisering. Als preventie niet lukt, is er opvolging door de politie. En als ook dat niet lukt, dan sturen we ze naar het gerecht’, vertelde burgemeester De Wever.

Hij legde daarbij ook concrete cijfers op tafel. ‘Wij hebben 189 mensen die echt gevaarlijk zijn, onder wie 67 personen die momenteel in het conflict in Syrië zitten. Nog eens 16 mensen zijn teruggekomen, 20 wilden vertrekken maar hebben we kunnen tegenhouden. Dan hebben we nog eens een zestigtal mensen die dwepen met terreur. Tot slot hebben we ook nog een grote groep van 350 mensen die in het salafistische milieu zitten. In totaal dus een groep van 557 mensen die we actief opvolgen.’

Maar volgens De Wever is er geen reden tot paniek in Antwerpen. ‘We volgen die zaken goed op. Maar ik kan natuurlijk ook niet beletten dat er iemand vanuit Molenbeek of Marseille een aanslag komt plegen.’