‘80.000 euro zitpenningen zijn een detail’

Liesbeth Homans’ plan om slechts vijftien bestuurders per intercommunale over te houden, kan wel eens resulteren in politiek ellebogenwerk. Die waarschuwing kreeg Homans in eigen rangen te horen.

Het plafonneren van het aantal bestuurders op vijftien, is veruit de opvallendste hervorming die minister Liesbeth Homans (N-VA) wil doorvoeren bij de intercommunales. Bij de toelichting van haar voorstellen in het Vlaams Parlement kwamen de kritische bedenkingen verrassend genoeg uit de eigen N-VA-rangen.



Volgens Marius Meremans leeft bij de kleine gemeenten de vrees dat ze geen voet meer aan de grond zullen hebben als de raden van bestuur kleiner worden. Nadia Sminate zei bezorgd te zijn dat de huidige politieke neutraliteit in veel intercommunale bestuursraden onder druk zal komen te staan. Omdat de invulling van de bestuursmandaten de inzet gaan worden van een politiek spel en ellebogenwerk over de gemeentegrenzen heen.



De voorzitter van de Antwerpse watermaatschappij Pidpa, Eddy Huyghe, heeft ook geen goed oog in de hervorming. Zijn vrees is dat het de nauwe banden en samenwerking tussen de intercommunale en de gemeentelijke vennoten gaat ‘beschadigen’.

Huyghe staat overigens aan de leiding van de meest omvangrijke raad van bestuur van alle intercommunales in Vlaanderen. Al voegt hij er meteen aan toe dat in tegenstelling met heel wat intercommunales Pidpa geen netwerk van dochterbedrijven heeft. De 80 Pidpa-bestuurders zijn samen goed voor 80.000 euro zitpenningen.



‘Een detail vergeleken met het omzetcijfer van Pidpa en nauwelijks meer dan de 60.000 euro die we jaarlijks reserveren voor de ondersteuning van sport voor anders-validen’. De voorzitter van Pidpa gaat de gevoelige inkrimping van de raad van bestuur van Pidpa niet meer meemaken. 2018 wordt zijn laatste jaar als topman van de watermaatschappij die een groot deel van de provincie Antwerpen van water voorziet. Dat gaat van grote provinciesteden zoals Mechelen tot piepkleine gemeenten zoals Baarle-Hertog.