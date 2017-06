De brandweer, politie en een ziekenwagen zijn ter plaatse bij het sorteercentrum van Bpost op de Noorderlaan. Daar is een verdachte enveloppe aangetroffen met een onbekend poeder in. De enveloppe werd meegenomen en wordt onderzocht.

Omdat het niet duidelijk is over welk poeder het gaat, werd de antraxprocedure in gang gezet. De Civiele Bescherming kwam de enveloppe ophalen. De inhoud wordt nu onderzocht.

In maart werd er een verdacht pakket met wit poeder gevonden in het sorteercentrum. Het bleek toen gewoon om krijt te gaan.