Meer dan vijftig Britse artiesten namen voor de slachtoffers van de brand in Grenfell Tower een benefietsingle op. In de video zingen Louis Tomlinson van One Direction, Robbie Williams, Craig David en Ella Eyre de ziel uit hun lijf.

'Bridge over troubled water', een cover van de hit van Simon & Garfunkel, werd vanochtend om negen uur op de wereld losgelaten. De video wordt tot vanavond achtergehouden, want die gaat in première op de Britse zender ITV, vlak voor de populaire soap Coronation Street. De initiatiefnemer, Simon Cowell, is dan ook bekend van X Factor, één van de populairste programma's van ITV.

Cowell is ook de man die One Direction bijeenbracht. Louis Tomlinson en Liam Payne van de groep waren in Groot-Brittannië, en zingen elk een regel solo. 'Beste vier seconden uit mijn leven!' als we Tomlinsons YouTube mogen geloven. Maar Cowell zorgde ervoor dat niemand een excuus heeft om de single niet te kopen: Roger Daltrey en Pete Townshend van The Who moeten de fans van klassieke rock over de streep trekken, Bastille en Carl Barât van The Libertines waren van de partij, en voor de jazzfans Gregory Porter.

De belangrijkste bijdrage komt toch van de Britse hiphop-, r&b- en soulscène. Grime-artiest Stormzy leidt de song in met een boze rap, en verder zijn artiesten van diverse genres als Ella Eyre, Craig David, Shaka, Labrinth en Emeli Sandé te horen. Het kippenvel in het refrein, daarvoor zorgt het befaamde London Comunity Gospel Choir.