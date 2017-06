Merkel dient Donald Trump van antwoord

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft van de herdenking van het Marshallplan gebruikgemaakt om Donald Trump te antwoorden. Aan de zijde van Henry Kissinger benadrukte ze dat de trans-Atlantische handelsrelaties er gekomen zijn door gedeelde overtuigingen en waarden.

Bondskanselier Merkel had een duidelijke boodschap voor Donald Trump. Tijdens een ontmoeting met de Amerikaanse - maar in Duitsland geboren - diplomaat Henry Kissinger benadrukte ze dat een sterke Europese economie ook de Verenigde Staten ten goede komt.

‘We mogen George C. Marshall - naar wie het Marshallplan genoemd is - niet vergeten’, aldus Merkel. ‘Hij was ervan overtuigd dat veel handel en een sterke economie in Europa ook goed is voor de Amerikaanse bedrijven.’ De Duitse bondskanselier dient zo Donald Trump van antwoord. De Amerikaanse president noemde het Duitse handels- en uitgavenbeleid enkele weken geleden ‘very bad’ ofte heel erg slecht.

‘Protectionisme en isolationisme belemmert innovatie’, ging Merkel verder. ‘Dat is op lange termijn nadelig voor iedereen, maar in het bijzonder voor degenen die het isolationisme in stand houden. De trans-Atlantische relatie focust ook niet op winnen of verliezen. Dat is niet vruchtbaar op lange termijn.’

Merkel vierde samen met Kissinger de zeventigste verjaardag van het Marshallplan. Dat plan werd na de Tweede Wereldoorlog opgezet op aangeven van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marshall. Het Marshallplan was een hulp- en herstelplan met als doel de economische heropbouw van Europa.