Soms mag een taxirit blijven duren.

Hoe symbolisch kan een reportage over de vluchtelingencrisis en mensensmokkel beginnen? Onze redacteur mag mee op missie met het Belgische fregat de Louise-Marie. Maar voor zijn vertrek heeft hij nog een interessante ontmoeting.

Dinsdagochtend in alle vroegte kwam een taxichauffeur mij thuis oppikken om mij naar station Gent-Sint-Pieters te brengen. 'Ken ik u van ergens? Uw gezicht komt mij bekend voor', zegt hij. Ik kijk hem verbaasd aan. Die kans lijkt me klein. Hij dringt aan. 'Toch wel. Ik heb u gesproken voor uw boek. Ik was op uw boekvoorstelling. Maggie De Block was daar ook. Ik ben een Afghaanse vluchteling. Mijn naam is Pasha Parwais.'

De verbazing moet op mijn gezicht te lezen staan. Ik had hem echt niet herkend. Stom, maar hij is ook zo veel veranderd. Dat komt niet alleen door zijn baardje en snor. Ook door die blik in zijn ogen die van hem een man maakt. Alleen zijn stoute glimlach is dezelfde gebleven.

Parwais - zijn voornaam - was amper 16 of 17 toen hij als niet-begeleide minderjarige asielzoeker jaren geleden met de hulp van een mensensmokkelaar in België aankwam. Ik sprak hem voor het eerst in 2011 voor een reportage in de krant naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het VN-vluchtelingenverdrag. De portretten in de krant leidden uiteindelijk tot een boek en verschillende ontmoetingen met Parwais.

Hij woonde toen in een huisje van het OCMW in Ledeberg. Verwelkomde mij met thee. Volgde avondschool. Kluste hier en daar bij. In de tuinbouw. Ook bij vrienden in een nachtwinkel in Sint-Amandsberg. Een plantrekker, in de goede zin van het woord. Een jonge bruidegom ook. Zijn moeder die in Afghanistan was achtergebleven had een jonge vrouw voor hem uitgekozen. Het huwelijk werd in Pakistan voltrokken met een groot feest. Om in België te kunnen samenleven, moest hij gezinshereniging vragen. Hij hoopte haar snel voorgoed bij zich te hebben.

Vijf jaar later wacht hij nog altijd op zijn vrouw. 'Geld is niet het probleem', benadrukt hij. 'Ik verdien mijn brood. Ik heb al vijf aanvragen voor gezinshereniging gedaan, maar die zijn allemaal afgewezen door kleine foutjes.' Ik vraag niet wat de 'foutjes' zijn. Ik ken zijn dossier niet, de Dienst Vreemdelingenzaken wel.

Parwais laat er zijn legendarische glimlach niet bij. Zijn moeder en kleine broer – nu dertien – zijn wel al in België. Zelf is hij verhuisd naar een beter stekje in Gent. Hij heeft zijn rijbewijs gehaald. En sinds twee maanden werkt hij als taxichauffeur. ‘Als ik je met mijn eigen auto had gebracht, had je niet hoeven te betalen’, zegt hij. Weer die glimlach.

Ik wil hem nog zo veel vragen. Hoe het met zijn vader is. En of hij hem nog heeft gezien na zijn huwelijksfeest. Toen Parwais als jongen vluchtte, dacht hij dat zijn vader door de Taliban gedood was, herinner ik me.

Er is geen tijd meer. De trein wacht niet.

Soms mag een taxirit blijven duren.