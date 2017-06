May heeft alleen nog tijd voor Brexit

De Britse koningin Elizabeth las vanmiddag de regeerplannen van Theresa May voor. Veel wijzer over haar Brexit-plannen werd niemand.

Zou Theresa May eindelijk in haar kaarten laten kijken over het soort Brexit dat ze de komende twee jaar wil onderhandelen met de Europese Unie? Dat was de vraag die velen zich stelden in de aanloop naar de Queen’s Speech. Met die toespraak opent koningin Elizabeth traditioneel het parlementaire jaar en leest ze de plannen voor van de regering.

En die staan de komende twee jaar helemaal in het teken van de onderhandelingen over de uitstap uit de Europese Unie. Dat maakte de koningin ook meteen duidelijk. Al in de eerste zin zei Elizabeth dat de regering vastbesloten is de Europese Unie ‘met de best mogelijke overeenkomst te verlaten.’ De regeling die Londen voor ogen staat, moet zekerheid bieden aan burgers en bedrijven. En er moet een ‘diepe en speciale relatie’ met Europa blijven bestaan.

May beloofde ook dat ze goed zou luisteren naar de regio’s en naar het bedrijfsleven. ‘De regering gaat op zoek naar de grootst mogelijk consensus over de toekomst van het land buiten de EU’, klonk het. Betekent dat dat de regering eerder mikt op een zachte Brexit, zoals bijvoorbeeld haar minister van Financiën, Philip Hammond, wil? Sommigen interpreteerden het zo, maar The Daily Telegraph, de krant die een harde Brexit promoot, zag opnieuw een bevestiging dat de uitstap hard zou zijn. Eigenlijk werd niemand veel wijzer.

Wat niet gezegd werd

Opvallend waren de zaken die niet vermeld werden. Zo had May grote onderwijsplannen. Ze wilde de elitaire grammar schools opnieuw promoten. Dat zette het voorbije jaar veel kwaad bloed. Van grammar schools is in het regeerprogramma geen sprake meer. Ook de beruchte dementietaks is, zoals verwacht, geschrapt. Dat bemiddelde bejaarden meer zouden moeten betalen voor hun thuiszorg was tijdens de verkiezingscampagne het eerste item waarover May struikelde. Ook de terugkeer van de vossenjacht wordt doorgeschoven. Dat al deze plannen geschrapt zijn, duidt in elk geval aan dat May erg verzwakt aan een nieuwe regeerperiode begint.

Dus blijft de vraag: hoelang kan ze nog premier blijven? Ze moet niet alleen rekening houden met een hopeloos verdeelde Conservatieve Partij – zachte en harde Brexiteers staan tegenover elkaar – ze heeft ook nog altijd geen meerderheid in het parlement.

De onderhandelingen met de Noord-Ierse unionisten (DUP) slepen aan en de kans dat de partij haar effectief gaat steunen, lijkt te slinken. Gisteravond liet DUP-leider Arlene Foster verstaan dat May ‘de steun van de DUP niet voor niets krijgt.’ Foster wil in de eerste plaats dat Londen met veel geld over de brug komt: 1 miljard extra voor de Noord-Ierse gezondheidszorg en 1 miljard extra voor infrastructuur. Maar daarnaast wil de DUP ook garanties dat de Ierse grens na de Brexit zacht blijft. Volgens Damien Green, May’s vicepremier, kunnen de onderhandelingen nog even aanslepen. De verwachting is dat er deze week geen akkoord wordt bereikt.

De tijd dringt

Maar veel tijd heeft May niet. Volgende week moet ze haar regeerverklaring ook verdedigen in het Lagerhuis. Als ze tegen dinsdag of woensdag geen meerderheid heeft gevonden, dreigen Conservatieve parlementsleden het vertrouwen in haar op te zeggen. The Sunday Times was zondag formeel: May zal vallen als ze tegen dan de boel niet op orde heeft.

De vraag is alleen: heeft de partij er belang bij haar voetje te lichten? Omdat de Conservatieven onderling verdeeld zijn over de aanpak van de Brexit – zacht of hard – staat niemand echt te springen om de stok van May over te nemen. De namen die het meest genoemd worden als opvolger zijn die van Philip Hammond (Financiën), Boris Johnson (Buitenlandse Zaken), Amber Rudd (Binnenlandse Zaken) en David Davis (Brexit). Europa ziet de rationele Hammond graag komen, maar de harde Brexiteers zullen hem meteen het leven zuur maken.

Komt hij of komt hij niet?

Tot slot: het meeste commentaar ging de voorbije uren over het feit dat in de speech met geen woord gerept werd over een gepland staatsbezoek van de Amerikaanse president, Donald Trump. Daarvoor was nog geen datum gepland, maar de vraag is of het bezoek überhaupt nog doorgaat. Na enkele beledigende opmerkingen van Trump aan het adres van de Londense burgemeester Sadiq Kahn – na de aanslag in Londen – was dat al een pak minder zeker geworden. En omdat de koningin er niet over sprak, wordt druk gespeculeerd over de vraag of uitstel afstel wordt.

De koningin kijkt nu vooral uit naar het bezoek van de Spaanse koning.