Buschauffeurs dragen rok tegen de hitte (want een korte broek mag niet)

Ook onze buurlanden kreunen onder de hoge temperaturen van de laatste dagen. In de Franse stad Nantes willen de buschauffeurs daarom graag komen werken in een korte broek, maar dat mag niet volgens de kledijvoorschriften. Daarom daagden ze in een rok op.

De directie van vervoersmaatschappij SEMITAN blijft weigeren om mannen toe te staan bij hoge temperaturen een bermuda te dragen in de bus. Vrouwen mogen echter wel een rok dragen, en daarin schuilt de oplossing voor de mannen.

‘Tijdens een hittegolf wordt het makkelijk 50 graden in onze cabine. Aangezien we niet over een degelijke airco beschikken in onze bussen, is dat niet te verdragen’, aldus Gabriel Magner van CFDT, de vakbond waar de chauffeurs deel van uitmaken. ‘Dit is een vorm van discriminatie. De vrouwelijke chauffeurs mogen sowieso een rok dragen, terwijl mannen niet in korte broek achter het stuur mogen zitten.’

Uit protest daagden een aantal buschauffeurs dan maar in een rok op. ‘We hebben een uniform dat niet aangepast is aan deze hoge temperaturen’, zegt Didier Sauvetre in een reportage van Presse Océan.

Bekijk hier een reportage over de chauffeurs (in het Frans):