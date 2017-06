Francken trekt zeven verblijfskaarten van criminele vreemdelingen in

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft woensdag zeven verblijfskaarten van criminele vreemdelingen ingetrokken. Dat gebeurt op basis van de verstrengde vreemdelingenwet, verduidelijkt hij in een gesprek met Belga. ‘Van de zeven zijn er drie Syriëstrijders, die dus niet meer terug naar België kunnen’, voegt hij er nog aan toe.

Door de nieuwe vreemdelingenwet kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken van vreemdelingen die in België geboren zijn of die voor hun twaalfde naar België gekomen zijn, en een gevaar vormen voor de samenleving.

Momenteel worden in het kader van nog eens 80 dossiers zware criminelen in de gevangenis verhoord met het oog op de mogelijke intrekking van hun verblijfskaart. ‘We blijven hard doorwerken in de aanpak van criminele vreemdelingen. De gebeurtenissen van gisterenavond tonen dat dit noodzakelijk blijft’, besluit Theo Francken.