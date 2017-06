Rechters zetelen zonder toga wegens hitte op rechtbank

Iedereen zoekt dezer dagen verkoeling. Lichte kledij dragen is de boodschap, maar voor advocaten en magistraten is dat niet evident, met hun zware toga. Daarom mocht er woensdag in Kortrijk gezeteld worden zonder toga.

Het was een apart en kleurrijk zicht in Kortrijk. De strafrechters, procureurs en griffiers hingen bij wijze van uitzondering hun toga aan hun stoel. De temperaturen kunnen nogal hoog oplopen in het oude gerechtsgebouw. De voorzitster van de rechtbank stond daarom een togaloze zitting toe.

De advocaten stond het vrij om het voorbeeld van de rechters te volgen, maar op een enkeling na hielden zij hun toga wel aan.