Ecolo schaft provincies af en herziet kieskringen

De Franstalige groenen sturen aan op een radicale breuk in de politieke zeden.

Ecolo wil voorlopig niet praten over regeringsdeelname, eerst moet een ambitieus pakket aan politieke vernieuwingsmaatregelen worden goedgekeurd. Zoveel was al duidelijk. Tegen de nationale feestdag van 21 juli willen de Franstalige groenen een groot akkoord over een propere politiek.

Nu hebben de ecologisten ook hun eisen op tafel gelegd, een pakket van zeventien maatregelen, die de Franstalige politiek grondig moeten saneren. En de groenen willen ver gaan. Zo sturen ze aan op een integraal verbod voor parlementsleden, ministers, kabinetschefs en de leiding van de administratie om hun job te cumuleren met een andere functie. Geen enkele mandataris mag een hogere vergoeding krijgen dan een Kamerlid, en de privé-inkomsten tellen mee bij de berekening.

De Franstalige groenen gaan ook voor zes ministers minder in de Franse gemeenschapsregering, die helemaal samengesteld moet worden uit ministers van de Waalse en Brusselse regering. En in één beweging wil Ecolo ook de provincies afschaffen en het mes zetten in alle regionale tussenstructuren, zoals intercommunales.

Zeker in Brussel kan het voor de groenen met veel minder. Zo is het voor hen geen taboe om de gemeentegrenzen te herzien, het aantal schepenen met dertig procent te verminderen en een reeks functies te schrappen.

De partij wil dat parlementaire commissies voor de helft worden samengesteld uit verkozen politici en voor de helft uit burgers die bij lottrekking worden aangewezen. Zo hoopt Ecolo op meer contacten tussen politieke vertegenwoordigers en gewone burgers, en wil ze strijden tegen politieke carrièristen. Ze wil ook de kieskringen herzien. Regionale volksraadplegingen zijn een sluitstuk.

‘Dit is niet allemaal te nemen of te laten’, onderstreept covoorzitter Patrick Dupriez. Maar het is duidelijk dat er een stevige inspanning nodig zal zijn om Ecolo over de streep van regeringsonderhandelingen te trekken.