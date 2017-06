Een olifantenjong is op een Maleisische weg dood teruggevonden. Waarschijnlijk is hij omvergereden. Volgens natuuractivisten het gevolg van een almaar kleiner wordend leefgebied van de olifanten.

Volgens de parkwachters die het karkas hebben gevonden, gebeuren zulke ongevallen niet vaak.

‘We geloven dat deze baby snel is gestorven, hij was aan zijn hoofd geraakt en zijn familie was al vertrokken toen we aankwamen’, zegt natuuractivist Ahimsa Campos-Arceiz aan de BBC.

Activisten zeggen dat de vernietiging van het leefgebied van olifanten ze gedwongen heeft om zich dichter bij de snelweg te vestigen. ‘Wilde olifanten hebben al zoveel van hun habitat verloren dat ze steeds meer de wegen opgaan op zoek naar voedsel zoals gras, palmbomen en bamboo.’

Ze pleiten voor een snelheidsbeperking en meer straatverlichting. ‘Olifanten moeten vrij en veilig kunnen rondtrekken.’

Op sociale media werd boos gereageerd op de omgekomen olifant. Vele Maleisiërs maken zich zorgen over wilde dieren die in contact komen met mensen door een verlies aan natuurgebieden. Ook klinkt er ongenoegen over de bestuurder die het dier heeft aangereden en is doorgereden. ‘Ik wil weten hoe iemand zo’n groot dier niet heeft kunnen zien’, schrijft iemand op Facebook.

‘Bestuurders moeten verantwoordelijker rijden’, zegt de directeur van het natuurdepartement.