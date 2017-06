Fidget spinners komen van God

De rage schijnt alweer voorbij te zijn, maar voor de Katholieke Kerk zijn spinners verdraaid handig.

Ze helpen gelovigen het moeilijke concept van de Heilige Drievuldigheid uit te leggen. Zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nu één of meerdere ‘wezens’?

Wel, als de spinner stilstaat, zie je drie verschillende uitstulpingen. Maar als het ding ronddraait – en dat is toch de bedoeling – dan zie je één prachtige cirkel. Hetzelfde geldt ook voor de Heilige Drievuldigheid: ze zijn verschillende onderdelen van één harmonisch geheel.

‘De Drievuldigheid is een van de meest moeilijke concepten uit het katholicisme, en priesters hebben al jaren moeite om het uit te leggen’, zegt de 24-jarige katholiek Stephanie MacGillivray aan The Mirror. ‘Misschien is de fidget spinner een geschenk uit de hemel.’