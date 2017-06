Evacuatie aan de gang na verdachte vondst station Namen

Twee treinen staan momenteel stil aan de ingang van het station van Namen, de ene met een vijftigtal en de andere met een veertigtal reizigers aan boord. Dat meldde NMBS-woordvoerster Veronica Piraux.

Er werden teams uitgestuurd om de wachtenden water te brengen. Ook de ontmijningsdienst is ter plaatse en start met de veiligheidsprocedures.

Het station werd woensdag kort na 10.30 uur ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. De twee treinen die stilstaan nabij het station waren van Dinant op weg naar Brussel, en omgekeerd. De ene verliet het station en de andere kwam aan, aldus de NMBS.

Ook andere treinen ondervinden gevolgen van de evacuatie. Zo is er hinder op de lijn 163 in Marloie, op de lijn 130 in Auvelais en op de lijn 125 in Hoei. De lijnen 167 en 165 liggen volledig stil.

De toegang tot het station van Namen is tijdelijk afgesloten en de lokale politie stelde een veiligheidsperimeter in.