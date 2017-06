Vermoedelijk IS-lid gearresteerd in Madrid voor start Worldpride

In Madrid zijn drie Marokkanen van 32, 33 en 38 jaar gearresteerd, van wie een vermoedelijk lid van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) die terroristische handleidingen bestudeerde en een als ‘extreem gevaarlijk’ omschreven profiel zou hebben. Dat maakte het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bekend. De arrestaties vonden plaats voor de start van de Worldpride op vrijdag.

De Worldpride is een groot evenement om de rechten van de lgbt-gemeenschap te promoten. Madrid bereidt zich voor op twee miljoen bezoekers van het evenement, tot en met 2 juli.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken woonde het drietal samen in de wijk Las Delicias, in het zuiden van de Spaanse hoofdstad. De voornaamste verdachte was volgens het ministerie al in een ‘gevorderde staat van radicalisering’. Hij heeft een ‘extreem gevaarlijk profiel’ en werd beschouwd als een duidelijke bedreiging voor de Spaanse gemeenschap.

In Spanje is al twee jaar het op een na hoogste terreurdreigingsniveau van kracht.