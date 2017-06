Parket: 'Tas met explosieven ontplofte twee keer'

Het federaal parket heeft op een persconferentie om 11.00 uur meer uitleg gegeven over de verijdelde aanslag in Brussel dinsdagavond. Daar werd bevestigd dat de dader geen explosieven droeg op zijn lichaam.

'Een man is gisteren om 20.39 binnengestapt in Brussel-Centraal. Via de lokettenzaal stapte hij naar reizigers toe die zich beneden aan de trappen bevonden. Hij heeft zich eerst afgezonderd om rond 20.44 uur midden in een groep te gaan staan met zijn tas', aldus Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket, over de gebeurtenissen dinsdagavond.

'Hij nam zijn tas op, begon te schreeuwen en veroorzaakte een gedeelte ontploffing. Niemand raakte gewond, maar de koffer vatte vuur. De man liet vervolgens zijn brandende bagage achter en liep achter een stationchef aan die naar het perron afdaalde. Ondertussen ontplofte de tas een tweede keer, een zwaardere ontploffing. De tas bevatte nagels en kleine gasflessen.'

'De man liep vervolgens op een militair af en riep "allahu akhbar" waarop de militair het vuur opende en hem verschillende keren raakte. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.' De man droeg geen bommengordel en was verder niet gewapend.

Het federaal bevestigt dat ze het incident beschouwen als terreur. De onderzoeksrechter kwam vannacht om 04.00 ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

De dader, Oussama Z., heeft de Marokkaanse nationaliteit en werd geboren op 12 januari 1981, maar stond niet gekend voor terrorisme. Op zijn woonplaats in Sint-Jans-Molenbeek is vannacht een versterkte huiszoeking uitgevoerd, maar daarover kan het parket geen verdere details geven in belang van het onderzoek, aldus nog Van der Sypt.