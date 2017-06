Station Brussel-Centraal weer vrijgegeven, terreurniveau houdt aan

Door de mislukte aanslag in Brussel-Centraal was het treinstation vanochtend gesloten. Treinen rijden er wel door maar maar stoppen er niet. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verwacht een heropening rond 8 uur. Het metro- en busverkeer verloopt wel normaal.

De MIVB meldde iets na 6 uur dat het busverkeer opnieuw verloopt zoals normaal en dat de metro's opnieuw kunnen stoppen in het metrostation Brussel-Centraal.



Het MIVB-tramverkeer ondervindt wel wat hinder, maar die is het gevolg van een vakbondsactie. Daardoor rijdt tram 51 niet en is het verkeer op de lijnen 81 en 97 sterk verstoord.



De NMBS liet eerder al weten dat de treinen wel door de Noord-Zuidverbinding rijden, maar dat ze niet stoppen in het station Brussel-Centraal. Treinreizigers kunnen, op vertoon van hun vervoersbewijs, gratis gebruikmaken van het MIVB-vervoer.

Verwacht wordt dat het treinstation rond 8 uur terug vrijgegeven wordt. 'De speurders hebben de hele nacht het Centraal Station afgestapt op zoek naar sporen. Dat werk is nu afgerond. Nu worden de gevolgen van de kleine explosie en het neerschieten van de man opgeruimd. Dan zal het station weer open gaan. Ik schat dat dat rond 8 uur kan,' heeft minister van Binnenlandse Zaken Jambon gezegd aan de VRT.

Terreurniveau houdt aan

Het terreurniveau wordt voorlopig niet gewijzigd. Jambon: 'We zitten nu nog steeds op niveau drie, dat is het op een na hoogste niveau. Dat is al zeer hoog en dat laat ook al toe om militairen in te zetten. Natuurlijk, straks om 9 uur vergadert de Nationale Veiligheidsraad. Als er daar bijkomende informatie komt kan het terreurniveau eventueel worden aangepast.'



'Het is nu heel verleidelijk om te improviseren en om te beslissen om hier en daar extra bewaking in te zetten. Maar laten we de eerst de bevindingen van het onderzoek bekijken en dan beslissen om al dan niet bijkomende maatregelen te treffen.'

Dat de dader zomaar kon binnenwandelen met een bom, is te wijten aan een aangepaste werkwijze. 'Ja, we moeten bekijken hoe dat kon gebeuren en wat we daaraan kunnen doen. Maar we kunnen niet alles weten over iedereen op elk moment. We moeten een evenwicht vinden in de maatregelen. De terroristen kijken bovendien ook naar de maatregelen die we nemen en passen telkens hun modus operandi aan.'