Treinverkeer verstoord na incident Brussel-Centraal

Het treinverkeer op de Noord-Zuidverbinding is onderbroken nadat militairen een verdachte in Brussel-Centraal hebben neergeschoten. Of dat gevolgen heeft voor morgen, is nog niet duidelijk.

Na de explosie brak paniek uit bij de mensen in het station. Op bevel van de politie werd het treinverkeer stilgelegd.

Ook de lijnen 1 en 5 van de metro werden door de MIVB stilgelegd tussen de haltes Park en Brouckère.

Op de Noord-Zuidverbinding is geen treinverkeer. Brussel-Centraal en Brussel-Noord zijn ontruimd. Brussel-Zuid is wel toegankelijk. Het Noord-Zuidverkeer wordt omgeleid via het westelijk ringspoor.

Teinreizigers kunnen dinsdagavond gratis gebruik maken van de metro, zo melden NMBS en Infrabel.

Het is nog niet duidelijk hoe de situatie van het treinverkeer in de loop van de avond zal veranderen.