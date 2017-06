Datum voor finale Croky Cup van volgend seizoen is bekend

De finale van de 62e editie van de Beker van België wordt komend seizoen op zaterdag 17 maart 2018 gespeeld. Die speeldatum heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op aanraden van de kalendermanager definitief vastgelegd.

Het Uitvoerend Comité van de KBVB stemde in met het voorstel van kalendermanager Nils Van Branteghem, die opnieuw opteerde voor een plaats op de kalender vlak voor een internationale break.

Net als vorig jaar vindt de apotheose van de Croky Cup plaats twee weken voor de start van de play-offs. Vorig seizoen zorgde dat voor ophef omtrent de Europese tickets. Zulte Waregem, dat in de bekerfinale na strafschoppen won van KV Oostende, hield aan zijn bekeroverwinning een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League over. Als Essevee in de play-offs echter op de tweede plaats eindigde, moesten de troepen van Francky Dury afstand doen van het al verworven ticket om via de derde voorronde een gooi te doen naar Champions League-voetbal. Bij verlies in de voorrondes kon Zulte Waregem dan zelfs met lege handen achterblijven.

Dat probleem kan zich volgend jaar niet meer voordoen. In de nieuwe competitieformule gaan de verliezers van de derde voorronde van het niet-kampioenen-spoor rechtstreeks naar de poulefase van de Europa League. De vicekampioen is zo zeker van Europees voetbal tot Nieuwjaar, de bekerwinnaar altijd zeker van de groepsfase van de Europa League.