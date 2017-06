In het station van Brussel-Centraal heeft zich een kleine explosie voorgedaan. Een verdachte werd neergeschoten. Dat meldt het parket. Alle verkeer werd onderbroken en het station werd ontruimd. De politie meldt dat de situatie ondertussen onder controle is.

Het parket bevestigt dat er zich een ontploffing heeft voorgedaan in het station van Brussel-Centraal. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de ontploffing, werd neergeschoten. Er bestaat onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de verdachte. Volgens de politie is alles ondertussen onder controle.

Arnaud Reyman, woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel, bevestigde eerder tegenover persagentschap Belga dat het station Brussel-Centraal iets na 21 uur werd geëvacueerd en gesloten. 'Er brak paniek uit in het station en op de sporen na een incident.' Ook de Grote Markt werd geëvacueerd.

'Er is momenteel geen spoorverkeer in Brussel mogelijk', aldus Bart Crols, woordvoerder van de spoorwegmaatschappij NMBS.

Brand

'Twee luide ontploffingen in Brussel Centraal. Dan snelle knallen na elkaar', meldde een getuige eerder op Twitter. Op de foto die gedeeld wordt is een brand te zien in één van de gangen van het station.