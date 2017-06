‘Huiszoekingen in kader van uitstap van Macron naar Las Vegas in 2016’

Dinsdagochtend zijn er huiszoekingen uitgevoerd bij het reclamebureau Havas en het nationaal agentschap Business France. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek gebeurde dat in het kader van het onderzoek naar de organisatie van een uitstap van toenmalig minister van Economie Emmanuel Macron vorig jaar. De nieuwe president zou echter niets te verwijten vallen.

Midden maart opende het parket van Parijs een inleidend onderzoek naar vriendjespolitiek, medeplichtigheid aan en het verbergen van vriendjespolitiek, na vermoedens van onregelmatigheden bij de organisatie van de ministeriële uitstap. Ze zou zonder aanbesteding zijn toevertrouwd aan Havas door Business France, het nationaal agentschap voor de internationalisering van de Franse economie dat toen geleid werd door de huidige minister van Arbeid Muriel Pénicaud.

Onderzoekers van het Franse anticorruptieorgaan Oclciff voerden dinsdag huiszoekingen uit in de gebouwen van Havas in Puteaux (in het Franse departement Hauts-de-Seine) en in die van Business France in Parijs.

Volgens het weekblad Le Canard Enchainé, dat de affaire aan het licht bracht, kostte de avond die georganiseerd werd tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, 381.759 euro, waarvan 100.000 euro aan hotelkosten.

Macron, toen minister van Economie onder president François Hollande, kreeg er een staande ovatie van meer dan 500 mensen van Franse start-ups.

Macrons opvolger Bercy Michel Sapin zei op 8 maart dat Macron, zijn kabinet en het ministerie van Economie niets te verwijten valt, en sprak van een onregelmatigheid van Business France. De instelling heeft haar verantwoordelijkheid erkend, en bevestigde dat de keuze voor Havas gemaakt werd via een procedure ‘die mogelijk onregelmatig was’.