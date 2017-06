Wilmès ziet budget 2017 op koers zonder nood aan begrotingscontrole

De regering-Michel zit op koers om haar begroting voor dit jaar structureel binnen de afspraken met de Europese Commissie te houden, zonder begrotingscontrole. Dat meldt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) op basis van gegevens van het Monitoringcomité. Voor volgend jaar is sprake van een nominaal tekort van 0,93 procent van het bbp, terwijl de Nationale Bank liefst het dubbele naar voren schoof.

Het Monitoringcomité - een groep topambtenaren die de begroting van nabij opvolgt - komt begin juli met een nieuw rapport. Aan minister Wilmès maakte het evenwel al een stand van zaken over van de begrotingstoestand voor dit jaar en een schatting voor volgend jaar.

De MR-politica concludeert daaruit dat de fiscale inkomsten toenemen en de uitgaven onder controle zijn. ‘Indien deze resultaten worden bevestigd, dan zal het structureel tekort dat in het Stabiliteitspact werd voorzien, in 2017 worden bereikt, zonder aanpassingen in het kader van een begrotingscontrole’, zegt ze in een mededeling. De economische groei en de ‘massale jobcreatie’ hebben een ‘positieve en duidelijke invloed op het begrotingsjaar 2017’.

‘Tekort minder hoog dan schatting Nationale Bank’

Hoewel er nog werk op de plank ligt, geven de schattingen voor 2018 volgens de minister aan dat het tekort minder groot zal zijn dan wat de Nationale Bank recent naar voren heeft geschoven. ‘Zo ging de Nationale Bank uit van een nominaal tekort van 1,8 procent eind 2018, terwijl de stand van zaken van de experten vandaag gewag maakt van een geschat nominaal tekort van 0,93 procent’, aldus Wilmès.

De minister geeft aan dat er nog inspanningen zullen moeten gebeuren om het budgettair traject dat met Europa werd afgesproken, na te komen. Voor de precieze omvang van de inspanning is het wachten op het Monitoringcomité.

Vorige week kondigde de Nationale Bank nog aan dat een bijkomende inspanning van 1,9 procent van het bbp, of zowat 8 miljard euro, nodig zou zijn om een structureel evenwicht in 2019 te bereiken, dus zonder rekening te houden met eenmalige maatregelen en conjunctuurschommelingen.