Een poetsvrouw op drie slachtoffer van seksueel geweld: ‘Ze zijn te bang om het te melden’

Op de Dag van de Schoonmaak trekt ACV Voeding en Diensten fors aan de alarmbel. Bijna een op de drie schoonmaaksters en gezinshelpsters (31,7 procent) is ooit het slachtoffer geweest van seksueel geweld op het werk. ‘Maar ze doen daar amper melding van’, zegt voorzitster Pia Stalpaert. ‘Ze zijn bang, het taboe is nog te groot.’

De christelijke vakbond ACV Voeding en Diensten deed een onderzoek bij 51.000 poetsvrouwen en gezinshelpsters. De resultaten daarvan zijn schokkend: 31,7 procent van hen - bijna een op de drie - is ooit al het slachtoffer geworden van seksueel geweld op het werk. Sommigen eenmaal, maar anderen ook meerdere keren.

‘We wisten wel dat er problemen waren’, zegt voorzitster Pia Stalpaert. ‘Maar dat het zo erg was, heeft ons verbaasd.’

Porno kijken

Bij 60 procent van de slachtoffers gaat het om seksueel getint verbaal geweld. ‘Dat kan gaan van een seksueel getinte opmerking of een voorstel tot zelfs seksuele bedreigingen’, aldus Stalpaert.

‘Maar nog zorgwekkender is dat het in 37 procent van de gevallen gaat om ongewenste aanrakingen. Ze werden bijvoorbeeld aan hun billen of borsten betast, gekust of gestreeld. Er zijn ook mannen die de poetsvrouw de weg blokkeren zodat een fysieke aanraking onvermijdelijk is of hen verplichten om in lingerie of badpak te poetsen. Anderen doen zelf hun kledij uit tijdens het bezoek van de poetsvrouw of kijken dan opzichtig naar porno.’

Melden

Het onderzoek van ACV spitst zich toe op poetsvrouwen en gezinshelpsters die in de gezinszorg, schoonmaak- en dienstenchequesector werken. ‘Omdat zij veel kwetsbaarder zijn. In tegenstelling tot poetsvrouwen in ziekenhuizen of kantoren is er bij heen geen sociale controle. Zij werken in privéwoningen, waar ze vaak alleen zijn met de potentiële dader. Als er dan iets gebeurt, is het hun woord tegen dat van die persoon. Want er is niemand die het ziet.’

Foto: BELGAIMAGE

En net daar ligt een van de problemen. ‘Er rust nog altijd een taboe op. Vaak worden poetsvrouwen niet serieus genomen als ze zoiets gaan melden, waardoor ze het na verloop van tijd niet meer doen. Ze zijn ook bang om hun job te verliezen als ze het vertellen. Zeker in de sector van de dienstencheques, waar veel vrouwen in actief zijn die al lang in de werkloosheid zitten en dus blij zijn dat ze een inkomen hebben om hun gezin mee te onderhouden.’

‘Meld het’

Op dit moment meldt een op de vier vrouwen het niet. ‘En daarom roepen we hen op: meld het, het is niet normaal. Werkgevers willen we vragen om hun personeel serieus te nemen en te begeleiden. Beeld je eens in dat je elke dag bang en ongelukkig naar je werk moet. Dat is geen leven.’

Onderzoek naar seksueel geweld bij mannen deed ACV niet. ‘Het is specifiek gericht op vrouwen, omdat 95 procent van de werknemers in die sectoren vrouwen zijn. Maar ik kan me perfect inbeelden dat het ook bij mannen gebeurt’, besluit Stalpaert.

Naar aanleiding van het onderzoek en de Dag van de Schoonmaak organiseert ACV dinsdag talrijke acties in het hele land.