Nederlandse koning haalt brevet voor regeringsvliegtuig

De Nederlandse koning Willem-Alexander heeft in juni zijn vliegbrevet gehaald voor de Boeing 737. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd.

In april maakte de Nederlandse regering bekend dat ze een Boeing 737 Business Jet had aangeschaft als opvolger van het regeringsvliegtuig Fokker 70 PH-KBX.

De koning kan dankzij zijn nieuw brevet nu ook dit toestel besturen.

Vorige maand raakte bekend dat Willem-Alexander al jaren anoniem voor de KLM op de Fokker 70 Cityhopper vliegt om zo aan zijn jaarlijkse vlieguren te komen. Twee keer per maand nam hij tijdens lijnvluchten de rol van copiloot op zich.

De koning bestuurde regelmatig zelf het regeringsvliegtuig Fokker 70 PH-KBX als het toestel door de koninklijke familie werd gebruikt.

Het zal nog wel even duren voordat het Nederlandse staatshoofd ook daadwerkelijk achter de stuurknuppel plaatsneemt van het nieuwe regeringsvliegtuig. Het nieuwe toestel wordt pas begin 2019 geleverd.

Willem-Alexander is overigens niet de enige Europese vorst die een vliegbrevet heeft. Ook onze koning Filip is piloot. Die mag niet achter de stuurknuppel van een lijnvliegtuig plaatsnemen, maar alleen met een jachtvliegtuig of een helikopter vliegen.