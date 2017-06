Wat moet je als ouder doen als je kind anderen pest?

Het voorval in Emblem toont opnieuw pijnlijk aan hoe ver het kan gaan met pestgedrag onder jongeren. We slagen er niet in om het pestgedrag van Vlaamse jongeren in te tomen. Welke rol spelen ouders in dit verhaal?

Plagen en pesten is van alle tijden, maar het voorval in Emblem waarbij een 12-jarige jongen brutaal werd aangepakt door oudere kerels toont aan hoe pestgedrag serieuze vormen kan aannemen. Vorige week stapte een tiener uit het leven door cyberpesten.

Niet alleen leerkrachten spelen een belangrijke rol in het herkennen, signaleren en aanpakken van pestgedrag voor het te ver gaat, ook ouders hebben thuis een taak te vervullen. En dat begint al bij jonge kinderen. Wat moet je als ouders doen als je kind anderen pest? Enkele tips van het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten.

1/ De kans is klein dat kinderen en jongeren zelf zullen vertellen dat ze anderen pesten. Vaak zal de school of de ouders van de slachtoffers de niet aangename boodschap overbrengen. Probeer alvast een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is en wat de rol van je eigen kind was bij de pesterijen.

2/ Bespreek het probleem met je kind en luister naar zijn/haar kant van het verhaal. Vraag niet alleen wat er precies is gebeurd, maar ook waarom je kind zo heeft gereageerd en wat hij/zij met dit gedrag wil bereiken.

3/ Pesten kan een manier zijn om zelf voldoende aandacht te krijgen of om zelf niet gepest te worden. Zoek samen met je kind naar alternatieven voor het pestgedrag. ‘Hoe kan je aandacht krijgen van de klas zonderen anderen te pesten?’

4/ Keur het pestgedrag af. Wijs op het verschil tussen plagen en pesten en motiveer waarom pesten voor jou niet kan. Wijs je kind op de negatieve gevolgen van pesterijen op het slachtoffer, op zichzelf en op de klas.

5/ Geef je kind de kans om het terug goed te maken en om de schade te herstellen. Ga samen na hoe dit kan gebeuren en betrek indien mogelijk ook de school en de ouders van het slachtoffer.

6/ Druk vertrouwen uit in je kind en reageer positief op elke positieve verandering.

7/ Volg de situatie goed op. Blijf je bewust van jouw verantwoordelijkheid, maar zoek indien nodig steun. Het is niet altijd makkelijk om rustig en kalm te blijven en het nodige te doen.

Bron: ‘Pesten op school, daar doen we samen iets aan’, brochure voor ouders die werd opgesteld door het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten in samenwerking met het VCOV, KOOGO en GO! ouders. Meer informatie over wat je kan doen tegen pesten, vind je terug op de website.