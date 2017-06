Vlaamse psychologe wil uw relatie redden met problemen van anderen

De Vlaamse psychologe Eshter Perel heeft een podcast gelanceerd om relationele problemen mee op te lossen.

Eshter Perel lanceert een reeks van tien podcasts gelanceerd die opgenomen zijn tijdens therapeutische sessies. Via Audible zijn die te downloaden. Daarin zijn met fragmenten te horen uit de echte gesprekken tussen koppels, die zich afspelen achter gesloten deuren van Perel haar praktijk. Deze zijn heel spontaan en zijn bedoeld om andere geliefden inzicht te geven in hun situatie. De onderwerpen zijn uiteenlopend - van issues over ontrouw, een afwezig libido tot verraad - maar het doel is hetzelfde: een ontwrichte relatie herstellen.

De audioserie kreeg de naam ‘Where Should We Begin’ mee en is sinds eind mei beschikbaar via iTunes en blijkt een groot succes. De uitzendingen duiken zelfs regelmatig op tussen de suggesties van de app.

Perel, die ook al ervaring heeft met TED Talks, zegt in een reactie aan The Daily Mail dat het niet zo moeilijk was om mensen warm te maken voor haar project. Ze stuurde een mail naar haar contactenlijst en meer dan 450 koppels waren meteen enthousiast. De mensen die je in de podcasts van elk een half uurtje hoort, blijven volledig anoniem.

Een voorbeeld uit een van de afleveringen, die dieper ingaat op het overspel van een man. ‘Het is niet de affaire die me pijn doet’, zegt zijn vrouw en mama van hun drie kinderen. ‘Het is het gevoel dat iemand op dat moment belangrijker was dan mij. Alles viel uiteen door zijn daad. Een deel van mijn woede komt omdat ik veel voor hem heb gedaan. Ik ben van geloof veranderd’, waarna de psychologe probeert te bemiddelen.