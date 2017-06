Bijna derde van schoonmaaksters kreeg te maken met seksueel geweld op het werk

Vlakbij de Zuidertoren in Brussel is dinsdagmorgen een 20-tal mensen samengekomen ter gelegenheid van de 10de Dag van de Schoonmaak van ACV Voeding en Diensten. De vakbond zet dit jaar de schijnwerpers op de problematiek van het seksueel geweld op het werk. Bijna een derde (31,7 procent) van de schoonmaaksters en poetshulpen kreeg ooit te maken met seksistische opmerkingen en ongewenste aanrakingen, luidt het.

De vakbond deed een enquête bij meer dan 51.000 schoonmaaksters en poetshulpen.

Volgens ACV werken de vrouwen vaak alleen bij een klant, wat hen kwetsbaarder maakt. Om voorbijgangers te sensibiliseren voor de problematiek, werden pamfletten uitgedeeld. ‘Het is de eerste keer dat een vakbond zich met deze problematiek bezighoudt’, aldus Pia Stalpaert, voorzitster van ACV Voeding en Diensten. ‘Voor ons is het belangrijk schoonmaaksters in private woningen aan te moedigen om stop te zeggen tegen dergelijk geweld en meer respect te eisen. Het is niet normaal op dergelijke manier te worden behandeld.’

Dinsdagmorgen werden op verschillende plekken in België, zoals winkelcentra en de drie grote treinstations in Brussel, ook deurhangers en snoepjes uitgedeeld met een boodschap van dank voor de schoonmakers. Meer dan 200.000 vrouwen en mannen werken in ons land als schoonmaker. Volgens de vakbond is het een zwaar beroep dat nog vaak ondergewaardeerd wordt.